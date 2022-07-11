Trump'tan Twitter'ı almaktan vazgeçen Musk'a tepki
44 milyar dolarlık anlaşmanın iptalinin yankıları sürüyor. Twitter'ı almaktan vazgeçen Musk, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da hedefinde. Trump, "Daha önce Twitter'ı almayacağını söylemiştim" dediği Musk için, "Cumhuriyetçilere hiç oy vermedim dedi. Ben de bunu bilmiyordum dedim. Bana oy verdiğini söylemişti. Kendi içinde karışıklık yaşıyor." dedi.
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NTV Haber 11.07.2022 - 00:36| Son Güncelleme : 11.07.2022 - 01:47
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