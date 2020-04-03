Trump'tan virüse karşı şal tavsiyesi

ABD'de virüs taşıyıcısı vaka sayısı 243 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bini geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci corona virüs testi de negatif çıktı. Trump, maskeye alternatif olarak şal tavsiyesi yaptı.
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NTV 03.04.2020 - 09:31| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 09:48
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