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Tsunamiye neden olan yanardağ havadan görüntülendi
24.12.2018 - 08:17

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı. Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi.

ENDONEZYA'DA TSUNAMİ: ÖLÜ SAYISI 281'E YÜKSELDİ

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