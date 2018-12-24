Tsunamiye neden olan yanardağ havadan görüntülendi

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı. Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.
Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi.
Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı. Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi.