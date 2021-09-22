Tüm eserler çöplerden yapıldı

Rusya'nın Kaliningrad kentinde sıradışı bir sergi kapılarını açtı. Eserlerin ortak özelliği ise hepsinin çöpler ve atıklardan yapılmış olması. Organizatörlerin amacı ise geri dönüşümün önemine dikkat çekmek.
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NTV 22.09.2021 - 16:45| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 17:04
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