Tüm eserler çöplerden yapıldı

Rusya'nın Kaliningrad kentinde sıradışı bir sergi kapılarını açtı. Eserlerin ortak özelliği ise hepsinin çöpler ve atıklardan yapılmış olması. Organizatörlerin amacı ise geri dönüşümün önemine dikkat çekmek.

NTV 22.09.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 17:04

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