Tunus'ta siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakanı görevden aldı. Meclisin yetkilerini dondurdu. Meclis Başkanı ve Nahda Hareketinin lideri Raşid Gannuşi kararı "darbe" olarak niteledi. Halkı "barışçıl mücadeleye" çağırdı.

NTV 26.07.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 09:45

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