Tunus'ta siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakanı görevden aldı. Meclisin yetkilerini dondurdu. Meclis Başkanı ve Nahda Hareketinin lideri Raşid Gannuşi kararı "darbe" olarak niteledi. Halkı "barışçıl mücadeleye" çağırdı.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.07.2021 - 09:37| Son Güncelleme : 26.07.2021 - 09:45
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.