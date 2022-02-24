Türk aile sığınağa indikleri anları paylaştı

Ukrayna’nın Odessa şehrinde yaşayan Türk aile saldırılardan korunmak için sığınağa indikleri anları sosyal medyadan paylaştı. Sinan Bayraklı, cep telefonuyla çektiği görüntülerde Putin’in konuşmasının hemen ardından patlamaları duymaya başladıklarını anlattı ve ‘‘Komşularımızla beraber ailelerimizi, çocuklarımızı sığınakta korumaya aldık. Güzelim şehri bombaladılar. Çıkış planı yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.