Türk aile sığınağa indikleri anları paylaştı

Ukrayna’nın Odessa şehrinde yaşayan Türk aile saldırılardan korunmak için sığınağa indikleri anları sosyal medyadan paylaştı. Sinan Bayraklı, cep telefonuyla çektiği görüntülerde Putin’in konuşmasının hemen ardından patlamaları duymaya başladıklarını anlattı ve ‘‘Komşularımızla beraber ailelerimizi, çocuklarımızı sığınakta korumaya aldık. Güzelim şehri bombaladılar. Çıkış planı yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 13:19 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 13:33

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