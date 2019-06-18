Türk asıllı 2 çocuktan birinin ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Fransa'da aracıyla çarptığı Türk asıllı 2 çocuktan birinin ölümüne neden olan firari sürücü bu sabah yakalandı. 9 Haziran'da Lorient kentinde otomobiliyle polisten kaçan sürücü sokakta yürüyen 10 ve 7 yaşlarındaki Türk asıllı iki çocuğa çarpmıştı. Çocuklardan birini öldürüp diğerini ağır yaralayan sürücü olayın ardından kaçmıştı. Fransa polisi, ehliyetsiz araç kullanmak ve küçük çaplı uyuşturucu ticareti nedeniyle daha önce de gözaltına alınan 20 yaşındaki sürücünün bu sabah yakalandığını açıkladı. Polis daha önce de aracın yolcu koltuğunda oturan 21 yaşındaki kadını gözaltına almıştı.