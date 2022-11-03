Türk askeri ve polisi Dünya Kupası’nda güvenliği sağlayacak
İki binden fazla Türk askeri ve polisi, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda güvenliği sağlayacak. Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’nda görev yapacak Burgazada Korveti de ülkeye ulaştı. NTV’den Yağız Şenkal ve Cumhur Çatkaya, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile görüştü. Göksu, Türk müteahhitlerin Dünya Kupası için Katar’da 22 milyar dolarlık altyapı işi yaptığını söyledi.
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