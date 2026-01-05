Türk askerinin Katar'daki üssü kapılarını açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Katar'da stratejik öneme sahip Basra Körfezinde de önemli görevler yürütüyor. Katar Ordusuyla 2019 yılından beri devam eden askeri işbirliği çerçevesinde Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini geliştirmesine destek oluyor.