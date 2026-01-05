Türk askerinin Katar'daki üssü kapılarını açtı
05.01.2026 16:45
NTV - Haber Merkezi
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik Katar'da, Katar Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nın bulunduğu Halid bin Velid Kışlasına gitti, Mehmetçiğin kışladaki eğitim ve faaliyetlerini haberleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Katar'da stratejik öneme sahip Basra Körfezinde de önemli görevler yürütüyor. Katar Ordusuyla 2019 yılından beri devam eden askeri işbirliği çerçevesinde Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini geliştirmesine destek oluyor.