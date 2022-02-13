Türk bilim insanı 110 yaşındaki kaplumbağayı keşfetti

İsviçre Zürih Üniversitesi’nde görev yapan Gözde Çilingir, nesli tehlike altında olan kaplumbağaları korumak için farklı ülkelerde çalışmalar yapan bir bilim insanı... Bu çalışmalar sırasında Birinci Dünya Savaşı’nda da hayatta olan bir kaplumbağayı keşfeden Çilingir, 110 yaşındaki kaplumbağa ile yaşadığı ilginç bir anısını da anlattı. (Haber:Tuana Çiftçi)

Haberler - NTV 13.02.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 13:38

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