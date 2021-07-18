Türk çifti komşuları böyle kurtardı

Almanya'dan sonra Avustralya'yı da sel vurdu. Salzburg'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşu kurtardı. Ayşe ve Salih Karaaslan çifti de sele yakalandı. komşuları Alexander Eisenmann çiftin imdadına yetişti.

NTV Haber 18.07.2021 - 23:57 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 23:59

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