Türk çifti komşuları böyle kurtardı

Almanya'dan sonra Avustralya'yı da sel vurdu. Salzburg'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşu kurtardı. Ayşe ve Salih Karaaslan çifti de sele yakalandı. komşuları Alexander Eisenmann çiftin imdadına yetişti.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 18.07.2021 - 23:57| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 23:59
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.