Türk donanması Hint Okyanusu'nda: Nazlı Çelik filonun amiral gemisi TCG Gediz Fırkateyni'nde
Türkiye’nin, petrol ve doğalgaz arayan sismik araştırma gemisi TCG Oruç Reis, Somali açıklarındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Deniz korsanları tehlikesiyle dolu bu sularda araştırma yapan TCG Oruç Reis’in güvenliğini ise 3 savaş gemisinden oluşan Türk filosu üstleniyor.
Star Haber Genel Yayın yönetmeni Nazlı Çelik, o filonun amiral gemisi olan TCG Gediz Fırkateyni’ne gitti.
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