Türk öğrenci Yusuf Karataş, İtalya'da gündem oldu
İtalyan medyasının gündeminde bugünlerde bir Türk öğrenci yer alıyor. Uşak'ta yaşayan Yusuf Karataş bir dönem öğrenci olarak yaşadığı İtalya'da yaşanan selde hayatını kaybedenler için bir mektup yazdı ve yaşanan maddi zarar için de zarfa para koydu. Mektubu sel yaşanan bölgenin belediye başkanına yollayan Karataş'ın mesajı, sosyal medyada yayınlanınca binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte ayrıntılar...
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