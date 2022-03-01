Türk öğrencileri taşıyan tahliye treni Romanya sınırına gidiyor

Harkov, Ukrayna'da çatışmaların en yoğun yaşandığı yer. Türk vatandaşlarını tahliye eden tren dün gece Harkov'dan hareket etti. Şu anda Romanya sınırına doğru ilerliyor. Öğrenciler yolculukta neler yaşadıklarını anlattı. (Haber: Yağız Şenkal)

Haberler - NTV 01.03.2022 - 12:41 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 12:46

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