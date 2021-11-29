Türkçe'nin 9 bin yıllık izi ve akrabaları

“Türkçe, Moğolca, Japonca ve Korece aynı dil ailesinin akrabaları” teorisi üzerinde tartışmalar olsa da son yıllarda bilim çevrelerinde daha fazla kabul görüyor. Dünyanın saygın akademilerinden Max Planck İnsanlık Tarihi Bilimi Enstitüsü araştırmacılarına göre, 98 Avrasya dilinin kaynağını aldığı yer İç Moğolistan olabilir.
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NTV Haber 29.11.2021 - 18:11| Son Güncelleme : 29.11.2021 - 18:16
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