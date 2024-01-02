Türkiye ile aynı deprem ama senaryo farklı
Japonya Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan birçok volkanik patlamanın ve depremin yaşandığı bölgenin içerisinde yer alıyor. Dünyanın aktif yanardağlarının yüzde 10’uyla son derece aktif fay hatlarının üzerinde bulunan Japonya’da 4’ten büyük yılda yaklaşık 1500 deprem meydana geliyor. Buna rağmen Japonlar depremi “afet” olarak değil; bir doğa olayı olarak görüyorlar. Çünkü en büyük ölçekli depremlerde bile hasar ve kayıplar oldukça düşük seviyede. Peki, “Japonya bunu nasıl başardı?”
NTV’den Ahmet Yeşiltepe ve kameraman Ahmet Uçar bu başarı öyküsünün hikayesini Japonya’da araştırdı.
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