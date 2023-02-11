Türkiye ile dayanışma için katedralin çanları İstiklal Marşı çaldı
Türkiye'de meydana gelen deprem faciasının ardından dünyanın dört bir yanından ekipler Türkiye'ye yardıma gelirken, Belçika ve Hollanda'dan farklı bir destek yapıldı. Türkiye ile dayanışma için Hollanda ve Belçika'da katedral çanlarıyla İstiklal Marşı çalındı.
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