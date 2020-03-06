Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Moskova'da bir araya geldi. Zirvede varılan mutabakatla İdlib'de bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girdi. Peki Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat ne anlama geliyor? Rusya'nın Türkiye ile ilişkisini rejimin hırsına ve kaprislerine kurban etmediği yorumları öne çıkıyor.

NTV Haber 06.03.2020 - 01:05 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 01:14

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER