Türkiye Pekin Büyükelçisi NTV'de anlattı: Çin salgının önüne nasıl geçti?

'Çin virüsün önüne nasıl geçti?' sorusunu NTV ekranında anlatan Türkiye Büyükelçisi Emin Önen, Pekin'e uluslararası uçuşların durdurulduğunu belirterek, iş yerlerinde metrekare kısıtlamasına da gidildiğini belirtti. Pekin Büyükelçisi Önen ayrıca virüsün ne zaman bitebileceği sorusuna da etkilerinin 2021 yılına kadar sürebileceğini öne sürdü.

NTV Haber 01.04.2020 - 12:12 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 12:31

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