Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Büyükelçi Göktaş'ı başarı ve liyakatin tescili niteliğindeki Vatikan Devlet Nişanı ile taltif etti.
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