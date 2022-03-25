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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Büyükelçi Göktaş'ı başarı ve liyakatin tescili niteliğindeki Vatikan Devlet Nişanı ile taltif etti.

Haberler - NTV 25.03.2022 - 17:16 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 17:26

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