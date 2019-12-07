"Türkiye'siz AB düşünülemez"

Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığına seçilen Sergey Lagodinsky, Brüksel'de NTV'nin sorularını yanıtladı. "Avrupa Birliği ve Türkiye arasında güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor" diyen Lagodinsky, "Türkiye'siz Avrupa Birliği düşünülemez" ifadesini kullandı. Röportaj: Güldener Sonumut

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