U2 grubundan Kiev metrosunda destek konseri

İrlandalı rock müzik grubu U2, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de konser verdi. Savaşın başında sığınak olarak kullanılan Khreshchatyk metro istasyonunda düzenlenen konsere Ukraynalılar yoğun ilgi gösterdi. Grubun solisti Bono, ‘Stand by me’ yani ‘Yanımda ol’ şarkısını ‘Ukrayna’nın yanında ol’’ ifadesiyle değiştirerek söyledi.

Haberler - Reuters 08.05.2022 - 17:11 | Son Güncelleme : 08.05.2022 - 17:23

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