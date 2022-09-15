Üç gün önce çöken binanın altından böyle çıkarıldı

Ürdün’ün başkenti Amman’da üç gün önce çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler enkazdan 4 aylık bir bebeği sağ olarak kurtarmayı başardı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Haberler - NTV 15.09.2022 - 15:50 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 15:54

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