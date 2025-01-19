Üç İsrailli esirin teslim edilme görüntüleri
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç’a teslim etti. İsrail’in 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.
Esirler Gazze Saraya Meydanı'nda Kassam Tugayları’ndan teslim alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızılhaç'ın Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher’i teslim adlıklarını açıkladı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait bir helikopter, esirleri İsrail'in güneyinde Gazze sınırına yakın olan Re'im'den alarak, tedavi için hastaneye sevk etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Filistin
- Filistin-İsrail
- Hamas