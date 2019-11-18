Üç ülkede gösteriler dinmiyor: Protestolar neden başladı?
Lübnan, Irak ve İran... Bu üç ülkenin gündeminde protesto gösterileri var. Birbirine yakın zamanlarda başlayan protestolar üç ülkede de devam ediyor. Peki protestolar hangi nedenlerle başladı, sonuçları ne oldu? İşte yanıtı...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.