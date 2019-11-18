Üç ülkede gösteriler dinmiyor: Protestolar neden başladı?

Lübnan, Irak ve İran... Bu üç ülkenin gündeminde protesto gösterileri var. Birbirine yakın zamanlarda başlayan protestolar üç ülkede de devam ediyor. Peki protestolar hangi nedenlerle başladı, sonuçları ne oldu? İşte yanıtı...

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