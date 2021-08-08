Uçağın düşme anı kamerada

ABD’nin Minnesota eyaletinde tek motorlu uçak, bir evin bahçesine düştü. Bir anda alev topuna dönen uçaktaki herkesin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ancak uçakta kaç kişi olduğu henüz net değil... Uçağın bahçesine düştüğü evin boş olduğu belirtilirken kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ntv.com.tr 08.08.2021 - 16:27 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 16:38

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