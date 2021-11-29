Uçağın iniş takımında 2,5 saat yolculuk: Eksi 50 derecede sağ kaldı

American Airlines Havayolları’na ait bir uçağın iniş takımlarına saklanan 26 yaşındaki bir kişi, Guatelama’dan ABD’nin Miami kentine gitti. Kaçak yolcu şans eseri yolculuğu sağ tamamladı. 2 buçuk saat boyunca dondurucu soğukta yolculuk yapan kaçak yolcu, gözaltına alınarak hastaneye sevk edildi.

Haberler - NTV 29.11.2021 - 10:52 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 11:53

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