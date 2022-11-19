Uçak, kamyonete çarptı

Peru'nun Lima kentinde Latam Airlines'a ait Airbus uçağı, Juliaca ile başkent Lima arasındaki seferini gerçekleştiriyordu. Uçuş sırasında uçağın iniş takımlarından birinde arıza çıktı. Uçak, Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, o sırada yardımına gelen Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi'ne ait bir kamyonetle çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrasında uçağın motorlarından birinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

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