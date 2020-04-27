Uçakları iptal olunca yelkenliyle döndüler (Denizde beş hafta)
Hollanda'da yelkenli eğitimi için denize açılan bir grup öğrenci, Küba'dan uçakla ülkelerine dönecekti. Ancak corona virüs salgını başlayınca planları değişti. 25'i çocuk 40 kişi, küçük bir yelkenli ile haftalar süren yolculuğun ardından ülkelerine döndü.
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NTV Haber 27.04.2020 - 01:46| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 02:22
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