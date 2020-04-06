Uçakta tek başına yolculuk yaptı

Boston'daki hasta annesini ziyaret etmek için uçak bileti alan ABD'li kadın, başka yolcu olmayınca yüzlerce kişilik uçakta tek başına seyahat etti. Kabin görevlileriyse uçaktaki tek yolcu için özel bir anons yaptı.

NTV 06.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:56

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