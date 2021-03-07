Uçakta yolcuları rahatsız edince koltuğa bağlandı

Rusya’da, Vlodivostok-Novosibirsk seferini yapan uçakta bir kadın yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince koltuğa bağlandı. 39 yaşındaki kadın yolcu, kalkıştan kısa süre sonra gezinmeye ve elbiselerini çıkarmaya başladı. Kabin görevlileri kadını sakinleştiremeyince, diğer yolcuların da yardımıyla, iple koltuğa bağladı. İniş sonrasında gözaltına alınan kadının uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

ntv.com.tr 07.03.2021 - 14:43 | Son Güncelleme : 07.03.2021 - 15:01

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