Uçan çatı elektrik direğini yerle bir etti

Bolivya’da sağanak yağmur ve fırtınada bir dükkanın çatısı kağıt gibi uçtu. Uçan çatı çarptığı elektrik direğini yerle bir etti. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, yağmur sayesinde hemen söndü.
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ntv.com.tr 21.08.2021 - 16:59| Son Güncelleme : 21.08.2021 - 17:04
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