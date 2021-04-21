Hidrofil, yani uçan sörf tahtası şimdi de teknelere uygulanıyor. İtalya'da bir şirketin geliştirdiği "uçan tekne"nin ilk deneme sürüşü Como Gölü'nde gerçekleştirildi. Sörf tahtasına benzeyen ve altında özel bir kanadı ve motoru bulunan hidrofillerin teknelere uygulanmasıyla hem akaryakıt tasarrufu yapılacak hem de sürtünmeden kaynaklı yavaşlama etkisi azalacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 21.04.2021 - 17:17| Son Güncelleme : 22.04.2021 - 14:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.