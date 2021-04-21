Uçan sörf tahtası şimdi de teknelere uygulanıyor

Hidrofil, yani uçan sörf tahtası şimdi de teknelere uygulanıyor. İtalya'da bir şirketin geliştirdiği "uçan tekne"nin ilk deneme sürüşü Como Gölü'nde gerçekleştirildi. Sörf tahtasına benzeyen ve altında özel bir kanadı ve motoru bulunan hidrofillerin teknelere uygulanmasıyla hem akaryakıt tasarrufu yapılacak hem de sürtünmeden kaynaklı yavaşlama etkisi azalacak.

NTV 21.04.2021 - 17:17 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 14:41

DİĞER VİDEOLAR