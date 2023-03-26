Ukrayna Ordusu, Bakhmut kentinin drone görüntülerini paylaştı
Ukrayna ile Rusya arasında yoğun çatışamaların sürdüğü Bakhmut, drone ile görüntülendi. Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının kaydettiği görüntüler, kritik öneme sahip Bakhmut'un hayalet kente dönüştüğünü gösteriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kısa süre önce Bakhmut cephesini ziyaret etmiş ve ''Kahramanlarımızı devlet nişanıyla ödüllendirmekten onur duyuyorum'' demişti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı da Bakhmut şehrinde Rusya’nın gücünün tükenmeye başladığını açıklamıştı.
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