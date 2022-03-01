Ukrayna ordusu nasıl bir savunma hazırlıyor?

Yeryüzünde "kesintisiz olarak" 1000 yılı aşkın bir süredir yerleşim görmüş kentler arasında Kiev de bulunuyor. Kiev, tarihinin en büyük 3'ncü kuşatmasına hazırlanıyor. Geçmişten günümüze Kiev'in hikayesini ve Ukrayna ordusunun nasıl bir savunma planı hazırladığını NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe anlatıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.