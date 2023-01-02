Ukrayna, Rus karargahını bombaladı: 63 Rus askeri öldürüldü
Yeni yılla birlikte Ukrayna-Rusya savaşında saldırılar yoğunlaştı. Rusya iki gündür Ukrayna'nın başkenti Kiev'i dronelarla hedef alıyordu. Bu kez Ukrayna güçleri Donetsk'teki Rus askeri tesisini bombaladı. Ruslara göre ölü sayısı 63... Ukrayna tarafı ise 400'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü iddiasında... Son durumu Kiev'den gazeteci Deniz Berktay değerlendirdi.
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