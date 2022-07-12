Ukrayna, Rusya’ya ait mühimmat deposunu vurdu

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılar da Nova Kakhovka kentinde bulunan Rusya’ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı.

Haberler - İHA 12.07.2022 - 01:57 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 02:00

DÜNYA HABERLERİ