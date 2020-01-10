Ukrayna uçağı neden düştü? (NTV muhabiri uzmanına sordu)
Tahran'da düşen Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak, New York Times'ın ulaştığı görüntüler, uçağa isabet eden bir roketi işaret ediyor. Tüm bu olasılıkları, NTV ekibinden Baran Bila, Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Uçak ve Uzay Bilimi Uzmanı Dr. Haluk Kul ile konuştu. İşte ayrıntılar...
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