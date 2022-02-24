Ukrayna'da halk metro istasyonlarına sığındı

Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentinde yaşayanlar metro istasyonlarına sığındı. Metro istasyonlarının sığınak olarak kullanılmak üzere 24 saat açık kalacağı belirtildi.
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Haberler 24.02.2022 - 23:01| Son Güncelleme : 24.02.2022 - 23:30
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