Ukrayna'da insanlık dramı

Putin’in askeri harekat kararının ardından Ukrayna’dan savaşın ne denli acı verici olduğunu gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Yüzlerce insan arabalarıyla yaşadıkları ülkeyi arkalarında bırakarak yollara düşerken yüzlercesi de metro istasyonlarına sığınıp korkuyla bekliyor. BM Mülteci Ajansı’na göre Ukrayna’da şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişi evlerini terk etti, binlerce insan da sınırlardan geçerek ülkeden kaçtı.
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