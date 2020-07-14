Ukrayna'da maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti

Ukrayna'nın Çernovtsi şehrinde bulunan Kamarova Caddesi'nde polis, maske takmayan yaşlı adamı darp ederek gözaltına almaya çalıştı. Polis, yaşlı adamı yere yatırarak kelepçe taktı. Yaşlı adam polisin müdahalesi sonrası fenalaşırken, çevredekiler polislere tepki gösterdi. Adamın fenalaştığını gören polis, kelepçeleri çıkararak olay yerine ambulans çağırdı. Çevredeki vatandaşlar ise olay anını telefonları ile anbean kaydetti. Ülkede corona virüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu olurken, maske takmayanlara ve karantina kurallarını ihlal edenlere 17 bin Grivna (4 bin 300 TL) para cezası kesiliyor.

İHA 14.07.2020 - 09:39 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 09:57

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