Ukrayna'da Rus güçlerince vurulan binada sıkışan kadının kurtarılma anı
Ukrayna'nın Dnipro kentine Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi, 30'dan fazla da kayıp var. Ekipler, 'sessiz dinleme' yaparak bina enkazdaki bir kadına ulaşmayı başardı. Metal kesici ve beton kırıcı malzemelerle etrafı açıldıktan sonra enkazdan çıkarılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.
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