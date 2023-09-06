Ukrayna'da sivil yerleşim yerine saldırı böyle görüntülendi

Ukrayna'da Donetsk Bölgesi'nde bulunan Kostiantynivka'da sivil yerleşim yerine saldırı düzenlendi. Bombanın düşme anının görüntüsünü yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırı sonrası 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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