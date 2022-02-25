Ukrayna’da yeni doğan bebekler sığınağa taşındı

Ukrayna’da halk, saldırılar karşısında ya ülkenin batısına kaçıyor ya da metrolara sığınıyor. Dnipro şehrindeki bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebekler de sığınağa indirildi. Hemşireler, kimi bir kaç saat, kimi bir kaç gün önce doğan bebekleri korumak için binanın alt katındaki sığınağa götürdü.
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