Ukrayna’dan kaçan Türk vatandaşı ülkeye gelmeye çalışıyor

Rusya’nın harekatı sonrası Ukrayna sokaklarında panik havası sürüyor. Başkent Kiev’de halk otomobilleriyle yollara düştü, trafik kilitlendi. Saatler boyunca trafikte kalanlardan biri de, Kiev’de yaşayan Türk vatandaşı Turgay Bingöl’dü. Şu an yolda olan ve Romanya üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan Bingöl, yaşadıklarını NTV canlı yayınında anlattı.

Haberler - NTV 25.02.2022 - 11:29 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 12:24

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