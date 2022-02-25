Ukrayna’dan kaçan Türk vatandaşı ülkeye gelmeye çalışıyor
Rusya’nın harekatı sonrası Ukrayna sokaklarında panik havası sürüyor. Başkent Kiev’de halk otomobilleriyle yollara düştü, trafik kilitlendi. Saatler boyunca trafikte kalanlardan biri de, Kiev’de yaşayan Türk vatandaşı Turgay Bingöl’dü. Şu an yolda olan ve Romanya üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan Bingöl, yaşadıklarını NTV canlı yayınında anlattı.
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