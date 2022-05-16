Ukraynalı ailelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikası günlerdir Rus ordusunun kuşatması altında... Yaralı halde fabrikada mahsur kalan 2 Ukraynalı askerin eşleri NTV’ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’a seslenen aileler, eşlerinin ve diğer yaralı askerlerin fabrikadan kurtarılmasını istiyor. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV 16.05.2022 - 14:13 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 14:30

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