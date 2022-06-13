Ukraynalı asker, sokakta oyun oynayan çocuklara böyle ateş açtı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir asker, Kiev’de sokakta oynayan çocuklara doğru ateş etti. İki çocuk panik ve korkuyla kaçarken asker silahını arkadaşını da doğrulttu. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda askerin görevden alındığını açıkladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.