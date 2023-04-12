Ukraynalı askerin kıl payı kurtulduğu anlar

Rusya ile savaşın birinci yılını geride bıraktığı Ukrayna'da çatışmalar cephe hattında tüm şiddetiyle devam ederken Ukraynalı bir askerin Rus keskin nişancının tüfeğinden çıkan mermiden kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı. Rus mevzilerine ateş etmek için pencere kenarına gelen Ukraynalı askerin kafasının üstünden geçen mermi, arkadaki duvara saplandı.

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