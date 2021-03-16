Ukraynalı çift bir aydır birbirine kelepçeli

Sevgililer Günü’nde birbirlerine üç aylığına kelepçelenen Ukraynalı çift, ilk aylarını tamamladı. Oleksandr Kudlay ve Victoria Pustovitova bir aydır, yemek yapmaktan, temizliğe, uyumaktan tuvalet ihtiyacına kadar her şeyi birlikte yapıyor. 3 ay süreyle bu şekilde yaşamaya kararlı çift, bunu başarırsa bir Dünya rekoru kıracak ve Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanacaklar.
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ntv.com.tr 16.03.2021 - 15:18| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 15:31
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