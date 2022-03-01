Ukraynalı gazeteci İngiltere Başbakanı’na isyan etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya’nın başkenti Varşova’yı ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada Ukraynalı gazeteci Daria Kaleniuk mikrofonu aldı ve Johnson’a Ukrayna’da çocukların bombardıman altında olduğunu söyledi. Johnson’ı yaptırımlar konusunda eleştiren gazeteci ‘‘Putin’in çocukları Avrupa’da malikanelerde. O malikanelere ne zaman el koyulacak? Kiev’e neden gitmiyorsunuz? Çünkü korkuyorsunuz’’ dedi. Ukraynalı gazeteci konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.