Ukraynalı gazeteci İngiltere Başbakanı’na isyan etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya’nın başkenti Varşova’yı ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada Ukraynalı gazeteci Daria Kaleniuk mikrofonu aldı ve Johnson’a Ukrayna’da çocukların bombardıman altında olduğunu söyledi. Johnson’ı yaptırımlar konusunda eleştiren gazeteci ‘‘Putin’in çocukları Avrupa’da malikanelerde. O malikanelere ne zaman el koyulacak? Kiev’e neden gitmiyorsunuz? Çünkü korkuyorsunuz’’ dedi. Ukraynalı gazeteci konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberler - NTV 01.03.2022 - 16:45 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 16:59

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